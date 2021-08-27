حديقة حيوان تمنع زائرة من رؤية شمبانزي “بينها وبينه علاقة عاطفية”

منعت حديقة حيوان أنتويرب، في بلجيكا، إحدى زائراتها المعتادات من رؤية الشمبانزي المفضل لديها، لأن علاقتهما تتداخل مع قدرته على الارتباط بالحيوانات من فصيلته.

أخبرت حديقة حيوان أنتويرب، المواطنة آدي تيمرمانز أنها ستُمنع من رؤية الشمبانزي “تشيتا” الذي يبلغ من العمر 38 عاماً. وقالت تيمرمانز للصحافة المحلية: “أحب هذا الحيوان، وهو يحبني”، مشيرة إلى أنها تزور “تشيتا” كل أسبوع منذ 4 سنوات.

لكن ساره لافوت، التي تشرف على مجموعة الثدييات في حديقة الحيوان، قالت في تصريحات محلية إنه “عندما يحيط الزوار بـ(تشيتا) طوال الوقت، تتجاهله الحيوانات الأخرى ولا تعتبره جزءاً من المجموعة”. وأضافت أنه نتيجة لتفاعلات “تشيتا” مع تيمرمانز وزوار آخرين، فقد أمضى كل وقته خارج ساعات عمل حديقة الحيوان منعزلاً ومنبوذاً تماماً من أفراد فصيلته.

وقالت المتحدثة باسم حديقة حيوان أنتويرب إن تيمرمانز مسموح لها بزيارة المكان، لكن طُلب منها تغيير سلوكها عندما تتفاعل مع حيوانات مثل “تشيتا”.

وأوضحت: “لقد طلبنا منها السماح لـ(تشيتا) بأن يكون واحداً من مجموعة الشمبانزي، وألا تبقى معه لفترة طويلة ولا تأسر انتباهه. من أجل صحته، يجب أن يكون (تشيتا) جزءاً من مجموعة الشمبانزي قدر الإمكان”.