إليكِ 4 نصائح مفيدة للتعافي سريعاً بعد الولادة

يمر جسدك بالكثير من التغييرات خلال شهور الحمل، كما أن الولادة أيضاً تُضعِف صحتك، ليخرج طفلك من جسدك ويتركك بحاجة إلى فترة للتعافي.

التعافي من آثار الحمل والولادة لا يحدث بين يوم وليلة، أنتِ بحاجة إلى الوقت لاستعادة صحتك بالكامل، ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعافي بسرعة بعد الولادة، تابعي السطور التالية لتستفيدي من هذه النصائح.

1- استئنفي نشاطك البدني

هناك بعض الأنشطة التي يحظرها الطبيب في الأسابيع الأولى بعد الولادة، خاصة في حال الولادة القيصرية، عليكِ الامتثال لتوصيات الطبيب حتى لا تعرضي نفسك للخطر.

ولكن هناك بعض الأنشطة البدنية الآمنة التي يمكنكِ استئنافها بعد الولادة بأيام قليلة، مثل المشي وبعض التمارين الخفيفة، في حال الولادة الطبيعية قد تتمكنين من إعداد وجبات خفيفة.

تعرفي إلى الأنشطة البدنية التي يمكنكِ ممارستها بعد الولادة مباشرة، ومارسيها، لا تستسلمي للاستلقاء في الفراش، فالنشاط البدني الخفيف يساعدك على التعافي بسرعة، على عكس المعتقدات الشائعة.

2- اتبعي نظاماً غذائياً صحياً

خلال شهور الحمل، تحرصين على تناول الأطعمة المغذية من أجل تغذية الجنين، والآن بعد الولادة أنتِ بحاجة أيضاً إلى الأطعمة المغذية، لكنكِ ستحتاجين إلى تقليل السعرات الحرارية في وجباتك اليومية.

أنتِ بحاجة إلى تناول أطعمة مغذية حتى تتمكني من تقديم الرعاية اللازمة لطفلك، وإذا كنتِ تعتمدين رضاعة طبيعية، فأنتِ بحاجة إلى مغذيات تساعدك على إدرار الحليب، لذا تناولي الخضروات والفواكه الطازجة، الحبوب الكاملة، منتجات الألبان القليلة الدسم، اللحوم الخالية من الدهون، الأسماك، وقللي من الوجبات السريعة غير الصحية.

3- مارسي تمارين استعادة اللياقة

بمجرد الحصول على موافقة طبيبك على ممارسة الرياضة، مارسي التمارين التي تساعد على استعادة اللياقة، مثل شد البطن، المشي، السباحة، تمارين الإطالة، تمارين كيغل، وتجنبي التمارين العنيفة أو التي تعتمد على حمل أوزان كبيرة.

4- كوني حريصة في محاولات التخلص من الوزن الزائد

بالتأكيد اكتسبتِ وزناً زائداً خلال أشهر الحمل، وبالطبع لن تفقدي هذا الوزن بمجرد الولادة، عليكِ التحلي بالصبر، ستفقدين بعض الوزن عند الولادة، وبعضه أيضاً في الأسبوع الأول بعد الولادة حيث يتخلص الجسم من السوائل الزائدة، وبعدها يمكن أن تفقدي وزنك ببطء، وقد يستغرق الأمر ستة أشهر أو أكثر لاستعادة وزنك قبل الولادة.

لا تتعجلي، فالمهم هو أن تفقدي الوزن الزائد دون أن تتأثر صحتك، أو تتأثر عملية إرضاع صغيرك، لذلك لا تقللي السعرات الحرارية إلى حد غير آمن، أو تمارسي أنشطة رياضية تشكل خطراً على جسدك، فقط كوني متوازنة، واستمتعي بهذه الفترة من حياتك، وتحلي بالصبر، وسوف تستعيدين وزنك ولياقتك بأمان.