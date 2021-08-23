أغسطس 24, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

ممثلة تركية تحذف صُورها الفاضحة.. والسبب خسارة بـ الآلاف!

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
142 مشاهدات

ممثلة تركية تحذف صُورها الفاضحة.. والسبب خسارة بـ الآلاف!

نشرت الممثلة التركية هاندا ارتشيل مجموعة صور لها عبر حسابها على تطبيق انستغرام من حفل عيد ميلاد صديقها والذي أقيم مؤخرا بحضور أصدقائهم.

وشكلت إطلالة هاندا في الحفل صدمة للجمهور، إذ أنها ارتدت بكيني باللون الأحمر ونسقت عليه شورت جينز باللون الأزرق.
الإطلالة وُصفت بالفاضحة وشكلت هجوما كبيرا عليها لجرأتها وبشاعتها على حد سواء ولم يتوقف الأمر على ذلك بل خسرت هاندا أكثر من 22 ألف متابع بسبب الصُور مما دفعها إلى حذفها بعد ساعات من مشاركتها.
يذكر أن هاندا تطل على الجمهور من خلال مسلسل “أنت أطرق بابي” والذي تدور أحداثه حول إيدا يلديز، وهي فتاة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تصبح مهندسة، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، وفي وسط انشغالها بحياتها تلتقي سيركان بولات، وتحدث حينها المفاجأة المتعلقة بأحداث المسلسل بقالب كوميدي رومانسي وممتع تتسارع فيه الأحداث.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi