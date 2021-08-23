ممثلة تركية تحذف صُورها الفاضحة.. والسبب خسارة بـ الآلاف!

نشرت الممثلة التركية هاندا ارتشيل مجموعة صور لها عبر حسابها على تطبيق انستغرام من حفل عيد ميلاد صديقها والذي أقيم مؤخرا بحضور أصدقائهم.

وشكلت إطلالة هاندا في الحفل صدمة للجمهور، إذ أنها ارتدت بكيني باللون الأحمر ونسقت عليه شورت جينز باللون الأزرق.

الإطلالة وُصفت بالفاضحة وشكلت هجوما كبيرا عليها لجرأتها وبشاعتها على حد سواء ولم يتوقف الأمر على ذلك بل خسرت هاندا أكثر من 22 ألف متابع بسبب الصُور مما دفعها إلى حذفها بعد ساعات من مشاركتها.

يذكر أن هاندا تطل على الجمهور من خلال مسلسل “أنت أطرق بابي” والذي تدور أحداثه حول إيدا يلديز، وهي فتاة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية، وتطمح بأن تصبح مهندسة، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، وفي وسط انشغالها بحياتها تلتقي سيركان بولات، وتحدث حينها المفاجأة المتعلقة بأحداث المسلسل بقالب كوميدي رومانسي وممتع تتسارع فيه الأحداث.