“مش حامل منك”.. مصري يذبح زوجته ويخرج أحشاءها

شهد شاطئ الزهراء بمصيف بلطيم في كفر الشيخ شمال مصر، جريمة قتل بشعة، حيث تخلص زوج من زوجته بطريقة وحشية.

عقب القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته، أمس الجمعة، أدلى باعترافات تفصيلية حول جريمته أمام المباحث، مؤكدا أنه ذهب مع زوجته المجني عليها رفقة طفليهما لقضاء بعض الوقت داخل شاطئ الزهراء بمصيف بلطيم، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وأوضح أنه نشب شجار بينهما، اعترفت فيه المجني عليها له قائلة، “اللي في بطني ده مش منك وأنا حامل من حد غيرك” ليقوم بخنقها، ثم أتى بسكين وقام بتفريغ أحشائها من أجل الانتقام منها، وعقب فراره من موقع الجريمة اتصل على السمسار من أجل وجود الأطفال بموقع الجريمة، وقام بتسليم نفسه للشرطة.

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث قتل بشاطئ الزهراء داخل شقة سكنية.

وكشفت المعاينة أن الجثة بها جرح طولي بعرض البطن، وكذلك آثار خنق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة المصرية.