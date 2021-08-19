حلول عملية لتقصّف الشعر.. تعرّفي إليها!

من المحبط رؤية تشقق أطراف الشعر وتشابكها. يمكن أن يساعدك فهم أسباب تقصف الأطراف على تجنبها لأطول فترة ممكنة بحسب “هيلث دايجيست”.

قالت جويس ديفيس، طبيبة الأمراض الجلدية: “النهايات المتقصفة تسبب اهتراء أطراف شعرنا”. وتابعت: “العوامل الفيزيائية والكيميائية المختلفة (البيئية والتجميلية) يمكن أن تسبب ضررًا تدريجيًا للطبقة التي تحمي الشعر بشكل طبيعي”.

نظرًا لأن شعرك ينمو عند جذر فروة رأسك، فإن الأطراف هي الجزء الأقدم. يتعرض هذا الشعر لأكبر قدر من التلف بسبب الحرارة والجفاف والإجهاد. يمكن أن يأتي الضرر من العديد من المصادر الأخرى، بما في ذلك الأدوات الساخنة مثل مكواة تجعيد الشعر ومكواة الفرد، والتنظيف المتكرر بالفرشاة، والأضرار الكيميائية.

يمكنك مساعدة شعرك على البقاء بصحة جيدة باستخدام تقنيات العناية المختلفة. تجنبي استخدام الأدوات الساخنة قدر الإمكان، لأنها قد تجفف شعرك وتتلفه بمرور الوقت.

إذا كنت بحاجة إلى تجفيف شعرك بالمجفف، فتجنبي تجفيف الأطراف وركزي على الجذور بدلاً من ذلك. استخدمي بخاخًا للحماية من الحرارة قبل استخدام أي أدوات ساخنة للمساعدة في حماية شعرك. يعد الحصول على حواف منتظمة أمرًا مهمًا أيضًا لأنه سيزيل النهايات المنقسمة الحالية قبل أن تزداد سوءًا.

استخدمي منتجات ترطيب عالية الجودة لأطرافك. سيبقيها ذلك رطبة وأقل عرضة للتكسر. يعتبر زيت الأرغان مكونًا شائعًا في زيوت الشعر وأقنعته، لأنه يمكن أن يحبس الرطوبة بشكل أفضل من العديد من أنواع الزيوت الأخرى. قناع زيت الأرغان على شعرك مرة أو مرتين في الأسبوع سيكون مفيدا بشكل كبير لنهايات الشعر.