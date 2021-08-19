أغرب خلطات تبييض البشرة

خلطات سهلة جداً من مطبخك لتبييض البشرة بأسرع وقت والنتيجة فورية.

خلطة المشروب الغازي لتبييض البشرة:

أنت بحاجة إلى القليل من أي مشروب غازي.

برش صابون

والقليل من النشاء.

اخلطي المكونات جميعها وطبقيعا على بشرة جسمك وبحركات دائرية قشري بها بشرتك قبل الإستحمام.

كرّري هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة الفول السوداني وزيت الأطفال لتبييض البشرة:

أنت بحاجة إلى القليل من زبدة الفول السوداني.

زيت أطفال.

القليل من السكر الخشن.

حليب بودرة

بن (قهوة).

وجل الإستحمام.

اخلطي المكونات جيداً وبعدها قومي بفرك بشرة جسمك بها قبل الإستحمام.

لا تنسي ترطيب بشرتك بعد الإستحمام.