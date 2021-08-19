ملكة جمال لبنان السابقة في أشهر حملها الأولى مثيرة بالاسود.. وتنشر فيديو “بهدلة”

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” من داخل صالون التزيين، حيث ظهرت بفستان باللود الاسود، بدت فيه متألقة وهي بمراحل حملها الأولى.

وكانت ملكة جمال لبنان للعام 2008، نشرت في وقت سابق مجموعة صور التقطتها مع زوجها حيث ظهرت وهي تحمل صورة بالموجات فوق الصوتية لجنينها وأعلنت خبر حملها بالأسبوع الـ14 من دون الكشف عن جنس المولود المُنتظر.

وكذلك نشرت روزاريتا عبر “ستوري” حسابها على إنستغرام مقطع فيديو يظهر زحمة السير الخانقة التي تشهدها معظم المناطق اللبنانية بسبب التهافت على محطات الوقود، وعلّقت على الفيديو بالقول: “بهدلة”.