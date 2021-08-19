أغسطس 20, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

فيديو يوثق لحظة سقوط سقف مطبخ على امرأة وهي تغسل الأطباق

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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فيديو يوثق لحظة سقوط سقف مطبخ على امرأة وهي تغسل الأطباق

ظهر في فيديو نشرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية سقفا خشبيا ينهار بصورة مفاجئة على رأس سيدة أثناء غسلها الأطباق في مطبخ متواضع.
وأضافت الصحيفة أن السقف انهار نتيجة وضع قطع من الخشب المعد للاستخدام في التدفئة، عليه.

ولفتت إلى أن ابنة السيدة أسرعت لإنقاذها، وأنه لحسن الحظ لم تتعرض لإصابات بالغة واقتصرت إصابتها على بعض الخدوش.

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