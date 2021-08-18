امرأة تتهم بوب ديلان بالاعتداء عليها جنسيا قبل أكثر من نصف قرن

في واقعة مزعومة تعود إلى عام 1965، يواجه المغني بوب ديلان، الحائز على نوبل لعام 2016، اتهاما بالاعتداء الجنسي على سيدة كانت قاصرا في ذلك الوقت. الدعوى تأتي بناءً على قانون صادر عن ولاية نيويورك.

ورفعت امرأة دعوى قضائية على المغني والملحن ومؤلف الأغاني بوب ديلان تزعم فيها أنه اعتدى عليها جنسيا بعدما أعطاها مخدرات ومشروبات كحولية عام 1965 عندما كانت تبلغ من العمر 12 عاما.

ونفى متحدث باسم ديلان، الذي يبلغ عمره الآن 80 عاما، تلك المزاعم وقال “هذا الادعاء الذي يجيء بعد 56 عاما غير صحيح وسنتصدى له بقوة”.

وقالت المرأة التي يُشار إليها بحرفي جيه.سي. في دعوى مدنية رُفعت يوم الجمعة أمام المحكمة العليا في نيويورك إن ديلان اعتدى عليها في شقته في نيويورك طيلة ستة أسابيع “مما ألحق بها ندوبا نفسية وأضرارا معنوية قائمة حتى الآن”.

وجاء في الدعوى أن ديلان، الذي كان في منتصف العشرينات آنذاك، “استغل مكانته كموسيقي وقدم لجيه.سي كحوليات ومخدرات واعتدى عليها جنسيا عدة مرات”.

وقُدّمت الشكوى قبل يوم من انتهاء المهلة المنصوص عليها في قانون صادر عن ولاية نيويورك يخوّل ضحايا الانتهاكات الجنسية ملاحقة المعتدين، بغضّ النظر عن تاريخ وقوع الأفعال.

وقد استندت مشتكية في قضية إيبستين الأسبوع الماضى إلى هذا القانون لتتقدّم بشكوى ضدّ الأمير أندرو، ثاني أبناء الملكة إليزابيث الثانية، على خلفية مزاعم اعتداء جنسي.

ويعدّ بوب ديلان الحائز جائزة نوبل للآداب سنة 2016 تقديرا “للتعابير الشعرية الجديدة التي استحدثها في الممارسات الغنائية الأميركية” أشهر مؤلف موسيقي ومغنّ. ومن أبرز أعماله، “بلويين إن ذي ويند” و”ذي تايمز ذاي آر تشانغينغ” و”لايك ايه رولينغ ستون”.

وبيع أكثر من 125 مليون ألبوم حول العالم من أعمال الفنان البالغ من العمر 80 عاما والذي سطع نجمه في نيويورك في مطلع الستينات.