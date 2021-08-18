أغسطس 19, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

فنانة شهيرة تحذف تغريدة عن “طالبان” بعدما فوجئت بتعليقات الجمهور

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فى :شؤون المرأة
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فنانة شهيرة تحذف تغريدة عن “طالبان” بعدما فوجئت بتعليقات الجمهور

اضطرت الفنانة السورية الشهيرة، كندة علوش، حذف تغريدة لها نشرتها الأحد عبر “تويتر”، تتناول سيطرة حركة “طالبان” على أفغانستان، بسبب تعليقات الجمهور على التغريدة وتعاطفهم مع الحركة.

وأوضحت علوش في تغريدة أخرى، أنها “قررت حذف تغريدة أمس بعدما صدمت من الردود، ومن كم الناس التي تشجع حركة طالبان”.

وكانت اعتبرت علوش في تغريدتها أن “سيطرة طالبان على السلطة هي الأسوأ من نوعها، وأسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة”.

وأضافت: “ما أبشع السياسة وما أبشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة”. وتساءلت: “كيف من الممكن أن نتخلص من هذه الكوابيس”.

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