فنانة مصرية تؤدي وصلة رقص جريئة مع الراقصة جوهرة وتتعرض للهجوم (فيديو)

جددت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل مرة أخرى بتصرفاتها، وهذه المرة أدت وصلة رقص مثيرة مع الراقصة الروسية جوهرة.

حيث نشرت الراقصة جوهرة عبر خاصية الستوري على حسابها في (انستجرام)، عدة مقاطع فيديو قصيرة، ظهرت خلالها ترقص مع رانيا يوسف على أغنية (بنت الجيران)، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

وظهرت جوهرة في الفيديوهات ببدلتي رقص، في أحد المناسبات ويحيطها الحضور، ومن بينهم رانيا يوسف التي أخذت تشاركها الرقص، بينما كانت ترتدي فستاناً ضيقاً جداً وقصير، باللونين الأسود والأبيض.