أغسطس 17, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

انتكاسة صحية مفاجئة تصيب فيفي عبده

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فى :شؤون المرأة
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انتكاسة صحية مفاجئة تصيب فيفي عبده

إضطرت الفنانة فيفي عبده إلى قطع إجازتها في الساحل الشمالي، وعادت إلى القاهرة، إثر تعرضها لانتكاسة صحية جديدة.

وقالت فيفي بعد تلك الانتكاسة الصحية: “الساحل وشه مش خير”، لكنها لم تكشف عن طبيعة وضعها الصحي، وإن كانت قد أوضحت أن طبيبها الخاص نصحها بالسير في الرمال والمياه لاستعادة لياقتها البدنية.

وكانت فيفي عبده قد تعرضت أخيراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة، ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

واحتفلت فيفي خلال وجودها في الساحل الشمالي بعيد ميلاد حفيديها، كما حرصت على حضور حفل عمرو دياب هناك.

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