أغسطس 14, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بالصورة: جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بفستانها الجريء

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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بالصورة: جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بفستانها الجريء

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، مجموعة صور لها على حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”، خلال حضورها أحد المهرجانات.

ولفتت الأنظار بشكل كبير بالفستان الازرق الغامق والضيق الذي ارتدته.

فيما تعرضت العارضة للانتقادات بسبب الفستان الذي ارتدته والذي اعتبره المتابعون جريء جدا ولا يليق بها.

يشار الى ان غالبا اطلالات العارضة جورجينا رودريغيز تخطف الانظار.

https://www.instagram.com/georginagio/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9c0086a2-096a-42b6-a4dd-7f4d49f40059

 

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