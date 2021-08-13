تعرفوا على المادتين المسؤولتين عن حماية الوجه من التجاعيد!

كلما تقدمنا في السن كلما زادت التجاعيد في بشرتنا، فهل علينا الاستسلام؟ الجواب لا. فرغم أن عملية الشيخوخة هذه طبيعية تماما ولا نستطيع إيقافها، لكن يمكن تبطيئها بالتعرف على المادتين المسؤولتين عن حماية الوجه من التجاعيد.

مع تقدم العمر يحتاج الجلد إلى المزيد والمزيد من فترات الراحة من أجل حفاظ البشرة على شاببها وشكلها المتماسك على المدى الطويل. فكلما تقدمنا ​​في السن كلما ازدادت التجاعيد في بشرتنا، السبب في ذلك تراجع إنتاج الجسم لمادة الكولاجين المسؤولة عن مرونة الجلد.

بيد أنّ عملية الشيخوخة هذه طبيعية تماما ولا يمكن إيقافها ولكن على الأقل تبطيئها، كما أفاد موقع “فرويندين” الألماني.

كما ينخفض حمض الهيالورونيك المسؤول عن محتوى الرطوبة في الجسم مع التقدم في السن مما يمهد لبدء ظهور التجاعيد وترهل الجلد.

ويرى موقع “غراتسيا” الألماني أنه كلما زاد الضغط الذي نعاني منه كلما أصبحت بشرتنا أرق وأرق وأكثر عرضة للتوتر وبالتالي ظهور تجاعيد سريعة مع مع تقدم العمر.

وحسب المصدر ذاته يمكننا، ولحسن الحظ، مواجهة نقص حمض الهيالورونيك في الجسم وما ينتج عن ذلك من شيخوخة الجلد باستخدام كريمات مضادة للشيخوخة ومستحضرات تمد البشرة بحمض الهيالورونيك وتحفز أيضا الجلد نفسه على إنتاجه.

أما فيما يخص الكولاجين فهناك عدة طرق لإنتاجه. ولعل أبسط هذه الطرق هو تناول الأطعمة التي تعوض قلة إفراز الكولاجين مثل الأسماك والطماطم والفراولة والتوت.

بيد أن تناول هذه الأطعمة وحده لا يكفي لتعويض قلة إفراز الكولاجين. لذلك ينصح الخبراء بتناول حبوب الكولاجين، وهي مكملات غذائية يتم تناولها بشكل يومي لتعويض الجسم عن قلة إفراز المادة التي قد تساعد في تأخير شيخوخة البشرة عن طريق تقليل التجاعيد والجفاف.