فائدة الخيار للحامل وأضراره

الخيار من الخضروات المحببة لكل الأعمار، وهو الأكثر انتشاراً في جميع دول العالم، ويحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحة والجمالية للمرأة.

وقد أجمع العديد من الدراسات أن الاستهلاك المتزايد من الأغذية النباتية مثل الخيار، يقلل من خطر السمنة، السكري، أمراض القلب ، مع تعزيز بشرة صحية، وزيادة الطاقة، وانخفاض الوزن بشكل عام، وتناول الحامل له بشكل خاص له أهميته.. عن الفائدة التي يحويها الخيار من معادن وفيتامينات وأضرار الخيار أيضا كان اللقاء مع الدكتورة هنادي شحاتة خبيرة التغذية للشرح والتوضيح.

للخيار فوائد صحية وجمالية للحامل

الخيار غني بالمنجنيز والبيتا كاروتين،ومضادات الأكسدة والفيتامينات مثل..ج ، ب، وتناول الحامل للخيار باعتدال وبانتظام يساعد على تقوية جهاز المناعة لديها ، وتحسين دفاعات الجسم وتقويته.

يحتاج الجنين داخل رحم الأم لمجموعة من العناصر الغذائية الهامة؛ كي ينمو بشكل صحي وسليم والخيار يحتوي على نسب عالية من هذه العناصر الغذائية الهامة وهذه العناصر قد تساعد على منع إصابة الجنين بأية عيوب خلقية، كما أنه يعد حماية للحامل من الجفاف.

يتكون الخيار من 96% من الماء، وعلى الحامل أن تحصل على كمية كافية من الماء حتى تتجنب الإصابة بالجفاف ويساعدها في التخلص من السموم الموجودة بالجسم.وهو وسيلة جيدة للنساء اللاتي لا يفضلن شرب كمية كبيرة من الماء، وبذلك يستطعن تعويض هذه النسبة عن طريق تناول الخيار.

كما يساعد عصير الخيار بشكل خاص على الحفاظ على صحة الأسنان خلال فترة الحمل، ويخفض من مشاكل اللثة.

ولأن الخيار مدر طبيعي للبول، فإن تناوله بانتظام يساعد على منع انتفاخ وتورم جسم الحامل.

الخيار غني بالألياف، مما يقي الحامل من الإمساك

الخيار غني بالألياف ،كما أنه منخفض السعرات الحرارية، فيمكنك تناول ما تشائين منه دون القلق من زيادة الوزن.

من المعادن التي يمد بها الخيار جسم الحامل.. البوتاسيوم والفسفور والماغنسيوم، والتي تقوم بمهمة حمايتك من ارتفاع ضغط الدم ،كما أن البوتاسيوم الموجود في الخيار، يساعد جسمك في التخلص من حمض اليوريك الزائد، ويمنع ترسبه في الكلى، وبذلك يحميك من الإصابة بحصوات الكلى أو التهاب المسالك البولية.

كما يحتوي الخيار على نسبة جيدة من فيتامين “ب” الذي يعتبره الأطباء محسناً طبيعيّاً للمزاج، يعطي المرأة الطاقة والحيوية والنشاط أثناء الحمل.كما يقدم لها الحماية من التقلبات المزاجية الكثيرة، التي تؤثر في الجنين، حيث يتأثر الجنين بالحالة النفسية للأم.

الخيار غني بمضادات الأكسدة مثل: فيتامين سي و”أ “والبيتا كاروتين والزياكسانثين، هذه المواد المضادة للأكسدة تعزز مناعة الحامل وتساعدها في مكافحة العدوى

السابونين الموجود في الخيار، مركب نباتي مفيد يعمل على خفض الكولسترول في الدم، و تحسين الجهاز المناعي للأم، كما يعمل على حمايتها من الإصابة بالسرطان

الكولاجين الموجود في الخيار يحمي بشرتك من الإصابة بالسيلوييت، ويحافظ على نضارة البشرة وحيويتها

الخيار مفيد لصحة العظام؛ حيث أن كوباً واحداً من الخيار يوفر 11٪ من احتياجاتك اليومية لفيتامين “ك” ،كما أنه مهم لتحسين امتصاص الكالسيوم الضروري لصحة العظام

أضرار الخيار على الحامل

نعم للخيار فوائده الصحية الكثيرة على الحامل، لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى مشكلات كبيرة:

الإصابة بعسر الهضم والقيء والغازات

حساسية بعض النساء تجاه التناول المفرط للخيار، مثل: التورم في بعض المناطق والحكة

كثرة التبول وهو أمر طبيعي في الحمل، ومع زيادة تناول الخيار يصبح الوضع أصعب ،تحتوي بذور الخيار على الكوكوربيتين، وهي مادة معروفة بامتلاكها خصائص أساسية مدرة للبول..وان زادت الحامل من تناوله عرضت جسمها للجفاف

يحتوي الخيار على بعض السموم التي تدخل في تكوينه، والإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة السموم في جسم الإنسان

الخيار من النباتات الغنية بالبوتاسيوم، وبالتالي حينما يستهلك الإنسان كميات كبيرة منه يؤدي إلى ظهور الغازات

المضاعفات الجانبية التي قد تظهر نتيجة تناول الخيار

الإصابة بنفخة وغازات

التبول المتكرر

رد فعل تحسسي لدى البعض

يحتوي الخيار على مواد سامة، لذا فإن الإفراط في تناوله قد يكون أمراً سيئاً

الفوائد الجمالية للخيار

الترطيب:الخيار.. 95% منه ماء، والخيار هو الغذاء المثالي خلال أشهر الصيف الحارة لمنع الجفاف، إضافة إلى أن وضع قطع الخيار على الماء، يعد وسيلة رائعة لزيادة استهلاك المياه أيضاً

الجلد:الخيار له تأثير مهدئ على البشرة.. عندما يستخدم موضعياً، قادر على التبريد، ويقلل التورم والاحمرار والالتهاب،ويمكن وضع شرائح الخيار على العينين لتقليل الانتفاخ في الصباح، أو وضعها على الجلد لتخفيف وعلاج حروق الشمس

حالات يمنع فيها تناول الحامل للخيار

التهاب القولون لدى الحامل، التهاب الكلية، التهاب الكبد أو المعدة.