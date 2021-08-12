أغسطس 13, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

في عمر الـ 68.. الفنانة “لين ماي” تثير الجدل بإعلان حملها

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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في عمر الـ 68.. الفنانة “لين ماي” تثير الجدل بإعلان حملها  

أثارت الفنانة المكسيكية الشهيرة لين ماي التي تبلغ 68 عاما، حالة من الجدل والصدمة لدى متابعيها بعد إعلان حملها من زوجها الشاب.

وأعلنت ماي، حملها من حبيبها الموسيقي ماركوس دي وذلك على حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”.

ونشرت لين ماي مجموعة من الصور لها مع حبيبها، معلّقة: “يسعدني جدا أن أعلن أنني حامل في الشهر الثالث وماركوس دي سعيد للغاية أنه سيكون أبا”.

واعتبر المعلقون أن لين تمازح الجمهور، وخصوصا في هذا العمر وأنه في حال كان الموضوع صحيحا واكتمل هذا الحمل فستحطم الفنانة المكسيكية رقم موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر امرأة تنجب طفلا.

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