فوائد ماسك الزبيب للشعر

يعتبر الزبيب من أشهر وأشهى أنواع الفواكه المجففة التي يفضلها عدد كبير من الناس حول العالم. وقد دخل كعنصر أساسي في عالم الجمال بفضل تركيبته الفريدة التي يعود بها بالفائدة على صحة الشعر فتعرفي على ماسك الزبيب للشعر.

يساعد الزبيب الأسود على نمو الشعر، وذلك لاحتوائه على العديد من المواد المغذية والفيتامينات، مثل فيتامين B، والحديد الذي يحسن من الدورة الدمويّة، وبالتالي يحفز خلايا بصيلات الشعر على النمو.

يحافظ على اللون الطبيعي للشعر نظراً لاحتوائه على فيتامين C الذي يسهل امتصاص المعادن، ويوفر الغذاء للشعر.

ينشط الدورة الدمويّة في الرأس، مما يخفف القشرة والحكة في فروة الرأس. يحمي الشعر من التساقط بسبب احتوائه على مادة الريسفيراترول.

يزيد من كثافة الشعر لاحتوائه على فيتامين E الذي يمنع الجذور الحرة من مهاجمة بصيلات الشعر.

افركي الشعر بالشامبو واغسليه جيداً بالماء، ثم ضعي كمية نصف كوب من عصير الزبيب على فروة الرأس، وافركيها جيداً، مع ترك العصير على الشعر لمدة خمس دقائق، ثم اغسليه مرة أخرى بالماء الفاتر.