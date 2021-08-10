بالرغم من أهميتها .. أشياء في المنزل ننسى تنظيفها باستمرار

يعتقد معظمنا أن الأرضيات اللامعة، والأسطح البراقة، هي علامة النظافة المطلقة، بيد أن الخبراء يحذرون من ثمانية أشياء ننسى تنظيفها في المنزل، ما يجعلها موئلا للجراثيم، فما هي؟ وهل تنساها أنت حقا؟

البيت نظيف ومرتب، وهو ما يدفع إلى الاسترخاء، بيد أنه وبالرغم من تنظيف المنزل، يؤكد الخبراء أننا ننسى دائما تنظيف بعض الأماكن الضرورية، وهو ما يساعد على نقل الجراثيم داخل المنزل.

دواسة الاقدام

تخيل حجم الأوساخ والأتربة الموجودة أمام منزلك، والتي ننظف بها أحذيتنا كل يوم. قد يعتقد البعض أن نفض دواسة الأقدام وتخليصها من الأتربة هو أمر كاف لجعلها نظيفة، بيد أن مجلة بيلد دير فراو الألمانية تنقل تحذيرات خبراء التنظيف. إذ من الضروري غسل الدواسة إذا كانت مادة الصنع تسمح بذلك. أما إن كانت الدواسة من القش، فيجب رشها بالماء الدافئ والمطهرات وتعريضها للشمس للتعقيم، بعد نفضها جيدا وتخليصها من الاتربة.

خرق التنظيق

بالطبع، خرق التنظيف والإسفنج تمتص جميع أنواع الأوساخ. ومع ذلك ، غالبًا ما ننسى إزالة هذه الأوساخ بشكل مناسب من أدوات التنظيف. يمكننا وضع الخرق في الغسيل ، لكن يتعين علينا استبدالها بعد فترة. يعتبر الإسفنج أرضًا خصبة لتكاثر الجراثيم والبكتيريا ، لذا يجب استبداله بانتظام – ويفضل أن يكون مرة واحدة في الأسبوع

نصيحة: يجب “تطهير” ملحقات التنظيف بالماء الدافئ والخل بعد كل دورة تنظيف.

أجهزة التحكم عن بعد

ماذا عن جهاز التحكم عن بعد؟ سواء للتلفزيون أو الراديو، يتم استخدام هذه الأشياء بانتظام ، وبالتالي فإن جميع أنواع البكتيريا تكون متواجدة على أسطحها. وهذا هو سبب أهمية التنظيف المنتظم لأجهزة التحكم عن بُعد. لكن كن حذرًا مع السوائل حتى لا تتلف الأجهزة الإلكترونية، يكفي أن تكون قطعة قماش مبللة قليلاً .

مفاتيح الإنارة ومقابض الأبواب

كما هو الحال مع جهاز التحكم عن بعد، يجب بالطبع تنظيف مفاتيح الإضاءة التي يتم الضغط عليها عدة مرات في اليوم بانتظام وكذلك الأمر مع مقابض الأبواب ، لذا امسحها بانتظام ببعض المطهرات.

منتجات التجميل

قد يكون الحمام من أكثر الأماكن تنظيفًا في منزلك؟ ولكن ماذا عن أدوات المكياج مثل أسطح العلب والفرشاة الخاصة بالتجميل التي تلامس جلدك باستمرار، وأغطية الكريمات؟ إذا كانت هذه ملوثة ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور طفح وبثور على الجلد

الكتب والرفوف

إن تنظيف أسطح الرفوف الخارجية للمكتبة هو أمر غير كاف، ويجب، على الأقل مرة كل سنة، تنظيف أغلفة الكتب والأرفف الداخلية بشكل كامل. تراكم الغبار، يؤدي إلى انتشار الأمراض، ويعرض الجهاز التنفسي للخطر والأمراض. كما أن بعض الحشرات تكون قد نشرت بيوضها داخل أرفف الكتب، ما يتطلب ضرورة تنظيف هذه الامكنة.

أصص النباتات

أصيص النباتات هو أرض خصبة للبكتيريا وكذلك تراكم الغبار: يجب أيضًا تنظيف النباتات بانتظام حتى تظل صحية لفترة أطول. من المفضل تنظيف أسطح الأصيص، وكذلك أوراق النباتات من الغبار، وتعريضها للقليل من الشمس، بحسب نوع النبتة. وإلا فإن العفن قد يضرب جذور النبتة وأطرافها.

الثلاجة

من المسلم به أن معظمنا ينظف الثلاجة بانتظام، لكن البعض نادرًا ما يأخذ نظرة يومية بالداخل كفرصة لتنظيفها جيدًا. القاعدة العامة: بالطبع، يجب مسح الطعام المسكوب على الفور، ولكن بشكل عام يجب تنظيف الثلاجة من الداخل جيدًا كل بضعة أشهر. ويشمل ذلك أيضًا مسح مطاط الباب الذي غالبًا ما يُنسى.

أحد الأماكن المنسية هو سقف الثلاجة كذلك ألق نظرة على خزائن المطبخ، وخاصة خزائن الحائط. حيث تميل الشحوم والأتربة إلى التجمع معًا لتكوين بقع عنيدة.