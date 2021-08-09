أغسطس 10, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

هكذا تحافظين على سُمرة بشرتك

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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هكذا تحافظين على سُمرة بشرتك

كشفت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر ان السُمرة، التي اكتسبتها البشرة خلال فصل الصيف بفضل الحمامات الشمسية، سرعان ما تزول بسبب بعض العوامل مثل الجفاف وملامسة الماء؛ حيث سرعان ما يزول اللون البرونزي الجذاب وتظهر القشور والبقع اللونية.

ويمكن الحفاظ على سُمرة البشرة لأطول فترة ممكنة من خلال مواجهة الجفاف، وذلك باستعمال الكريمات، التي تحتوي على مواد مرطبة مثل الألو فيرا أو حمض الهيالورونيك أو البانثينول.

كما أن مستحضرات التجميل الغنية بالدهون تعد مناسبة لهذا الغرض؛ حيث إنها تحافظ على طبقة الحماية الطبيعية بالبشرة من ناحية وتحول دون ظهور القشور من ناحية أخرى.

ومن المهم أيضاً تجنب الاستحمام بماء ساخن؛ نظراً لأنه يتسبب في جفاف البشرة.

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