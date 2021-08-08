5 نصائح للحفاظ على نظافة أظافرك

تعتبر نظافة الأظافر أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة الإنسان، وتجنب انتقال الجراثيم منها إلى الفم أثناء تناول الطعام، كما أن الأظافر النظيفة تُعطي مظهراً جميلاً للأصابع واليدين.

فيما يلي خمس نصائح مهمة للحفاظ على أظافر نظيفة وصحية وقوية، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

حافظي على أظافرك جافة

احرصي على إبقاء أظافرك جافة في جميع الأوقات، وخاصة أظافر قدميك؛ نظرًا لأن القدمين أكثر تعرضًا للماء؛ وبذلك تصبح الأظافر أكثر عرضة للتلف؛ لأن البيئة الرطبة تساعد على تكوين خلايا الجلد الميتة والبكتيريا المعدية مما يؤدي إلى تراكم الأوساخ، وحاولي أيضًا عدم ارتداء الأحذية الجلدية المغلقة طوال اليوم، لأنها ستمنح الفطريات موطنًا مثاليًا لتزدهر.

استخدمي مسحوقاً مضاداً للفطريات

ضعي مسحوقًا مضادًا للفطريات مرة واحدة في اليوم حول أظافرك لمنع العدوى وإذا لم يتوفر المسحوق المضاد للفطريات، فيمكنك أيضًا استخدام بودرة التالك العامة أو رذاذَ مزيلِ العرقِ لإبعاد الفطريات.

التشذيب المنتظم

قصي أظافرك أسبوعيًا أو كل أسبوعين اعتمادًا على مستوى نموها، حيث توفر الأظافر الطويلة مساحة آمنة لجميع أنواع البكتيريا، وبسبب الرطوبة تصبح أظافرك ناعمة قليلاً ويسهل ثنيها أو كسرها؛ لذلك تأكدي من إبقائها قصيرة وناعمة الحواف.

تجنبي الأدوات المدببة للتنظيف

من الشائع جدًا بين النساء استخدام أدوات طويلة مدببة للتنظيف الدقيق أسفل الأظافر وهذا يمكن أن يؤدي إلى خلق فجوة بين قاعدة الظفر والظفر، مما يسمح بفتح الباب للإصابة بالحكة والالتهابات. بدلاً من ذلك يمكنك استخدام فرشاة الأظافر لفركها برفق.

استخدمي الطبقة الأساسية لطلاء الأظافر

امنحي أظافرك عناية إضافية باستخدام طبقة أساسية قبل وضع طلاء الأظافر، حيث ستضيف طبقة واقية تقوي أظافرك، وفي أثناء إزالة طلاء أظافرك، استخدمي مزيلَ طلاءِ الأظافر عالي الجودة للحفاظ على سطح أظافرك ناعمًا.