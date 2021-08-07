في مشهد غير مألوف… تونسية تتقدم لخطبة حبيبها بهذه الطريقة (صور)

في مشهد غير مالوف أثارت شابة تونسية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بعد تقدمها بطلب زواج من صديقها رجل الأعمال.

وتداول نشطاء على “فيسبوك” صورا للشابة ريم عبدالناظر، اليوم (7 اب 2021)، وهي اختصاصية نفسية، حيث ظهرت في مشهد غير مألوف وهي تحمل باقة من الزهور، وخاتم اقتران، أمام منزل حبيبها، لطلب يده من عائلته.

وأكدت الكاتبة فاتن الفازع، وهي صديقة ريم عبدالناظر، خبر الخطبة، وقالت بهذا الشأن:

“ريم تقدمت بطلب زواج من صديقها كريم الذي قبل ذلك، وقررت أيضا أن تطلب يده من عائلته”.

وأضافت: “لتكون ناجحا، عليك أن تكون شجاعا، وتقبل بالمخاطرة، ويجب أن تتخلص من المعتقدات السائدة، وأن تثور إن لزم الأمر على الأعراف لأن الحب للشجعان كما قال نزار قباني”، وفق تعبيرها.

واعتبر العديد من التونسيين على “فيسبوك” أن تصرف ريم عبدالناظر “شجاع و جريء ويقطع العادات والتعقيدات التي يفرضها المجتمع.