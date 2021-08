رئيسة وزراء اسكتلندا تتعرض لعملية “سطو”

تعرضت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، لعملية “سطو” في وضح النهار، لكنها ولحسن الحظ تمكنت من القبض على لصها الصغير.

وبحسب صور تم تداولها عبر “تويتر”، “سرق” حذاء ستيرجن ذو الكعب العالي منها بعد أن خلعته للوقوف على الحشيش الصناعي، خلال رحلة إلى إحدى حضانات الأطفال، حيث حددت أولويات الحكومة للتعليم في السنوات الأولى.

ومنفذ عملية السرقة هي طفلة صغيرة كانت تجلس على الأرض، بينما وقفت ستيرجن خلفها وهي تضحك.

وفي وقت لاحق أكدت ستيرجن في تغريدة عبر “تويتر” أنها تمكنت من استعادة حذائها.

And now there’s a shoe thief @NicolaSturgeon pic.twitter.com/6nv8I68Dgb

I can report that the shoes were safely recovered 👠 https://t.co/V9DU4rv7Xc

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 4, 2021