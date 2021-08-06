خلطات تساعدكِ في الحد من تجاعيد اليدين

اليدان تحتاجان للعناية مثلهما مثل بشرة الوجه، وذلك لمنع ظهور التجاعيد اليد وعلامات الشيخوخة. من هنا، يمكنكِ اللجوء إلى مستحضرات العناية ببشرة اليد، كما يمكنكِ تطبيق بعض الخلطات الطبيعية التي تقوم على علاج التجاعيد وتمنحكِ يدين جميلتين، شابتين وناعمتين. في هذا المقال، سنعرفكِ على أهم الخلطات المنزلية التي يمكنكِ تحضيرها وتطيقها وبالتالي تساعكِ في الحد من تجاعيد اليدين والأصابع.

خلطة زبدة الشيا وفيتامين ه من أجل علاج تجاعيد اليدين

فوائد زبدة الشيا للبشرة: تحتوي زبدة الشيا على الفيتامينات أ و ه و ف التي تساعد في شدّ بشرة يديكِ وترطيبها في آن واحد. كما تحتوي أيضاً على نسبة عالية من الأحماض الدهنيّة التي تعزّز إنتاج الكولاجين لبشرة خالية من التجاعيد.

فوائد فيتامين ه للبشرة: يحافظ فيتامين هـ على رطوبة البشرة، كما يساعد على انتاج الكولاجين.

طريقة التحضير:

ضعي ملعقة و1/2 من زبدة الشيا، مع 1/2 ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من شمع العسل في المايكرويف لمدة 15 ثانية.

أضيفي إلى المكونات قطرتان من زيت الفيتامين ه وزيت اللافندر.

ضعي المزيج داخل وعاء، واتركيه في الثلّاجة ليبرد ويصبح متماسكاً.

طبّقي هذه الخلطة على يديكِ كل يوم صباحاً ومساءً لتحصلي على يدين شابّتين وناعمتين كالحرير، ولا تنسي أن تطبّقيها حول أظافركِ للتخلّص من الجلد الميت.

خلطة الفازلين وزيت الزيتون من أجل علاج تجاعيد اليدين

فوائد الفازلين للبشرة: الفازلين فيحارب التجاعيد وهو فعال لأنه يمنع البشرة من الجفاف بسهولة، ويقوم بملء الخطوط الخفيفة المسببة للتجاعيد.

فوائد زيت الزيتون للبشرة: يساهم زيت الزيتون الموجود في هذه الخلطة في ترطيب البشرة وتغذيّتها من الأعماق. كما أنه مصدر لتغذية البشرة وعلاج تجاعيدها أيضاً.

طريقة التحضير:

اِمزجي 1/2 كوب من زيت الزيتون مع 3 ملاعق كبيرة من الفازلين وعصير حبة من الليمون.

اِحتفظي بهذا الخليط في وعاء زجاجيّ محكم الإغلاق.

قومي بتدليك يديكِ بهذه الخلطة قبل النوم ثم ارتدي قفازات قطنيّة لتبقي هذا القناع على اليدين طوال الليل.

خلطة العسل وبيكربونات الصوديوم من أجل علاج تجاعيد اليدين

فوائد العسل للبشرة: يحتوي العسل على نسبة كبيرة من المركبات النباتية المفيدة، والمواد المغذية التي تخلّص البشرة من التجاعيد.

فوائد بيكربونات الصوديوم للبشرة: بيكربونات الصوديوم يساعد على تقشير البشرة وتخلصها من الجلد الميت.

طريقة التحضير:

إخلطي ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم والعسل، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ذات المفعول المبيّض وملعقة صغيرة من ماء الورد ذي المفعول المهدئ.

دلّكي يديكِ لعدة دقائق بهذا الخليط ثم اتركيه عليها لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء وغسل اليدين بالصابون ثمّ ترطيبها بشرتها بالكريم الخاص باليدين.