اعتقال امرأة عجوز تبلغ 79 عاما تتزعم شبكة استيراد مخدرات إلى إسبانيا

أوقفت السلطات الإسبانية، امرأة عجوز في التاسعة والسبعين من العمر قيل إنها تتزعّم شبكة للاتجار بالمخدرات.

وبحسب الحرس المدني الإسباني، كانت هذه المرأة التي تجاوزت سنّ التقاعد منذ فترة طويلة تدير مجموعة تستورد الكوكايين عبر الموانئ البرتغالية باستخدام شركة قانونية أسستها لاستيراد حجر المرجان، بحسب ما ذكر موقع “euronews” الإسباني.

وقال الحرس المدني في بيانه: “كانوا يدخلون الكوكايين عبر الموانئ البرتغالية باستخدام شركة قانونية تم إنشاؤها لاستيراد المرجان من جمهورية الدومينيكان”.

وتابع البيان أن “المرأة البالغة من العمر 79 عاما كانت رئيسة المجموعة وكذلك مديرة وصاحبة شركة استيراد المرجان”.

عملت المجموعة في تجارة الجملة مع تجار آخرين قاموا بعد ذلك ببيع الكوكايين في السوق السوداء، وتحديدا في جنوب إسبانيا.

في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، تم اعتراض غواصة تحمل شحنة من الكوكايين بقيمة 100 مليون يورو من أمريكا اللاتينية في منطقة غاليسيا الإسبانية الشمالية الغربية بالقرب من البرتغال.