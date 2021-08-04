شابة تحضر حفل زفاف حبيبها السابق دون دعوة وتصبح زوجته الثانية! (صورة)

حضرت شابة إندونيسية حفل زفاف حبيبها السابق دون دعوة، لتصبح زوجته الثانية وسط ذهول الحاضرين.

اكتشفت يوانيتا روي أن حفل زفاف حبيبها السابق كوريك أكبر قريب من خلال شبكات التواصل الاجتماعية. بعد ذلك، ظهرت دون دعوة في مراسم استقبال العروس التقليدية، حيث طلبت من الرجل أن يتخذها زوجة ثانية له، بحسب ما ذكر موقع “asiaone”.

لكن بعد التشاور مع الأسرة، قرر الزواج من الفتاتين معا.

وأكد على أن قرار الزواج من امرأتين دفعة واحدة لم يكن سهلا، حيث أنه عاطل عن العمل، وسيتعين عليه إعالة زوجتين في وقت واحد.