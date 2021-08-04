أغسطس 04, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ميغان ماركل تخطط لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.. فمن سيدعمها من الرؤساء؟

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فى :شؤون المرأة
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ميغان ماركل تخطط لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.. فمن سيدعمها من الرؤساء؟

كشف توم بارو كاتب السيرة الذاتية البريطاني أن ميغان ماركل، ستترشح للانتخابات الأمريكية في غضون السنوات العشر المقبلة بدعم من هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وقال إنه يعتقد أن الخطوات التالية للممثلة السابقة هي غزو الولايات المتحدة – ثم العالم، مضيفا: “أن تصبح (ميغان) رئيسة يمكن أن تكون وسيلة لها لمواصلة حملتها الصليبية من أجل الخير”.

وأشار إلى أنه “بدعم من العرابين الديمقراطيين، كلينتون وأوباما، لن تجد ميغان صعوبة كبيرة في الترشيح كواحد من أعضاء الكونغرس الأربعين الذين أرسلوا إلى واشنطن”.

ورأى أن ” “ميغان بالتأكيد لديها الشجاعة والثقة بالنفس للقتال من أجل الوصول إلى القمة… السؤال هو ما إذا كانت لديها القدرة على التحمل”.

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