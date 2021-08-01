نيلي كريم تستعد للزواج للمرة الثالثة من نجم مصري أصغر سنا منها

من المقرر أن تحتفل الفنانة المصرية نيللي كريم بعقد قرانها على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور والذي يصغرها بـ8 سنوات، خلال فترة قريبة.

واحتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، وفضلا التكتم لحين موعد عقد القران.

وتبلغ الفنانة 47 عاما بينما يصغرها خطيبها هشام عاشور بـ 8 سنوات حيث أنه يبلغ 39 عاما.

وكشفت النجمة نيللي كريم في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، عن حقيقة زواجها خلال الفترة المقبلة.

وقالت:” لم نحدد حتى الآن أي موعد لعقد القران ولا صحة لوجود حفل زفاف حيث سنكتفي فقط بكتب الكتاب”.

وأضافت:” سيتم عقد القران بعد انتهائي من تصوير المسلسل وقدوم أخي من الولايات المتحدة الأمريكية”.

واختتمت نيللي كريم تصريحها قائلة: “من الممكن أن يكون عقد القران في شهر أكتوبر وقت مهرجان الجونة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتحدد موعد لعقد القران”.

نيلي كريم تستعد للزواج للمرة الثالثة من نجم مصري أصغر سنا منهانيلي كريم وخطيبها

وكانت الفنانة قد أعلنت منذ عدة أشهر عن فسخ خطوبتها من رجل الأعمال المصري عمر إسلام، وقد سبق هذه الخطبة زيجتان للنجمة نيللي كريم كانت الأولى وهي بعمر 16 عاما، حيث تزوجت بدون علم والدتها التي كانت تتولى مسؤوليتها حينها، لتضعها أمام الأمر الواقع وأنجبت كريم ويوسف، ثم انفصلت، والثانية كان زواجها من خبير التغذية هاني أبو النجا، وهي الزيجة التي استمرت إلى ما يقرب من 11 عاما أنجبا خلالهما طفلتين وهما سيليا وكندا، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015.

المصدر: “صدى البلد”+”اليوم السابع”