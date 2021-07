رقص نوال الزغبي في كواليس أغنيتها (أرقص) يحقق مشاهدات قياسية في ساعات! (فيديو)

لا تزال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تتصدر التريند في لبنان والدول العربية بأغنيتها الجديدة (أرقص)، والتي حققت أرقاماً قياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نوال الزغبي مقطعي فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، من كواليس تصوير فيديو كليب (أرقص)، ظهرت خلالهما وهي ترقص مرتدية فستاناً أسود مفتوح وآخر توتي طويل.

وأرفقت نوال الزغبي تعليقاً على مقطع منهما، بكلمات من الأغنية وكتبت: (واللي بعينو بيحسدنا يتشطر ويقلدنا).

وحسد المقطعان أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

كما اقترب عدد مشاهدات أغنية ارقص لنوال الزغبي عبر (يوتيوب) من ثلاثة ملايين.

Watch now my new music video clip #orkoss on YouTube https://t.co/2LKxcyA2Pw

⁦@RotanaMusic⁩ ⁦@FadiHaddadmedia⁩ ⁦@MarcelZoghbi⁩ ⁦@Deezer⁩ pic.twitter.com/A0ey3DjMwF

— Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 26, 2021