يوليو 28, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

تدهور الحالة الصحية لشقيقة كريستيانو رونالدو

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
94 مشاهدات

تدهور الحالة الصحية لشقيقة كريستيانو رونالدو

تدهورت الحالة الصحية، لكاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا، وهي ترقد في المستشفى حاليا.
ونشرت كاتيا أفيرو البالغة من العمر 44 عاما، عبر صفحتها على “إنستغرام”، صورة لها من المستشفى، وقالت إنها دخلت أحد مستشفيات جزيرة ماديرا، مسقط رأسها في البرتغال، بعد إصابتها بالتهاب رئوي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.

وأضافت كاتيا: “لقد أصبت بهذا الفيروس اللعين منذ 17 يوليو/تموز، وقمت بعزل نفسي في المنزل بعدما ظهرت أعراض خفيفة، وكنت في حالة جيدة وأتبع البروتوكول العلاجي”.

واعترفت كاتيا بإصابتها بالتهاب رئوي من جراء مضاعفات فيروس كورونا، وأكدت أن حالتها تدهورت وكتبت: “لسوء الحظ يوم الجمعة الماضي ظهرت بشكل أسوأ، تم إدخالي المستشفى، وأنا أفعل كل ما لدي من أجل العلاج، والحمد لله بفضل الطاقم الطبي المعالج الرائع”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi