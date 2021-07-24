أسباب كثرة النوم في الشهر التاسع من الحمل

يُعتبر الشهر التاسع والأخير من الحمل من أكثر الأشهر صعوبة وإرهاقاً على الحامل من الناحية النّفسية والجسدية؛ نظراً لتطوّر الحمل واقتراب موعد الولادة، بالإضافة إلى ازدياد حجم البطن وتطوّر نمو الجنين.. بحثاً عن أسباب جديدة لنوم الحامل ونعاسها الشديد في هذا الشهر وكيفية تعامل الحامل معه؛ يحدثنا الدكتور فكري عبد العظيم أستاذ أمراض النساء والولادة.



أسباب كثرة نوم الحامل في الشهر التاسع

تنخفض نسبة معدن الحديد في جسم الحامل؛ لأنّ الجنين يبدأ بمشاركتها في امتصاص حاجته من الغذاء والأكسجين، وبداية من الأشهر الأولى يبدأ تراجع نسب الحديد في الدم؛ ما قد يُعتبر المسبّب الأساس لشعور الحامل بالإجهاد والنّعاس الشديد وكثرة النّوم

تزداد معدّلات عمل بعض الأجهزة الحيويّة الرئيسيّة في جسم الحامل في الشهر التاسع من الحمل؛ كالقلب والرئتين، وذلك لأنّ هذه الأجهزة تؤدّي وظيفةً مُضاعفةً خلال الشهر الأخير من الحمل لتوصيل الأكسجين والغذاء إلى الجنين

قد تشعر الحامل برغبةٍ مُتزايدةٍ في النّوم خلال الشهر التاسع من الحمل، بدلاً من مواجهتها لاضطرابات النّوم التي عادةً ما تكون شائعة في هذا الشهر، وهذا يعود إلى التعرّض الكبير للإجهاد والإرهاق ولكِبَر حجم الجنين وضغطه المستمرّ على كلّ أجزاء جسم الحامل؛ ما يُسبّب لها إرهاقاً عاماً

تأثير عدد ساعات النوم في الولادة

عدد ساعات نوم المرأة الحامل يجب أن يتراوح من 8 إلى 9 ساعات «لا أكثر ولا أقلّ»؛ حيث إن ساعات النوم القليلة «أقلّ من 6 ساعات»وساعات النوم المبالغ بها «أكثر من 10 ساعات»، وخصوصاً في الثلث الأول من الحمل؛ تعرّض الحامل للإصابة بارتفاع في الضغط خلال الثلث الثالث من الحمل وبعض المشكلات الخطيرة الأخرى مثل مشكلات القلب والأوعية

لقد أُجريت مؤخراً دراسة مثيرة عن نوم الحامل، واللواتي حصلن على أقلّ من 6 ساعات من النوم خلال الثلث الأول من الحمل؛ فقد دخلن نحو 29 ساعة في المخاض قبل الولادة

أمّا النساء اللواتي حصلن على 8 ساعات من النوم خلال الثلث الأول؛ فقد دخلن في المخاض لمدة 17 ساعة فقط، هذه النتيجة المهمة تكشف الرابط القويّ بين عدد ساعات نوم المرأة الحامل وفترة المخاضواكتشف الباحثون من جامعة كاليفورنيا أيضاً أن النساء اللواتي حصلن على قسط من النوم لمدة 4 إلى 5 ساعات في المتوسط هن أكثر عرضة للولادة القيصرية

كيفية التعامل مع النعاس الشديد

الذهاب إلى الطبيب والتحدث معه عن عدد الساعات التي تنام فيها الحامل؛ لإجراء الفحوصات ومعرفة سبب الشعور بالتعب والنعاس

شرب كميات كافية من المياه؛ للمساعدة على امتصاص الكمية الكافية من عنصر الحديد الموجود في المعدة

ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بالحمل

والتي لابد أن تكون تحت إشراف الطبيب، مع تجنب الاستلقاء على الظهر لوقت طويل

للتمتّع بنومٍ هادئٍ ومُريح في الشهر التاسع من الحمل؛ يُفضّل الخلود إلى النوم في أوقاتٍ معينة يومياً لتعويد الجسم على التأقلم معها وتحسين نشاط الجسم في اليوم التالي

سيدتي الحامل، كثرة النوم في الشهر التاسع من الحمل يُعتبر طبيعياً ولا يُعدّ مؤشّراً لأيّ خطر على الحمل أو الجنين

يختلف عدد ساعات النّوم بحسب طبيعة جسم كلّ امرأة، كما يفضل الاستحمام بالماء الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش

الوضعية المناسبة لنوم الحامل والجنين

تُنصح الحامل خلال الفترة الأخيرة من الحمل بالنوم على أحد الجانبين بدلاً من النوم على الظهر، مع استخدام الوسائد لدعم البطن والفصل بين الركبتين حيث يُساعد ذلك على تخفيف الضغط الواقع على عضلات الوركين والحوض، أمّا النوم على الظهر فيتسبّب بزيادة الضغط الواقع على أحد الأوردة الرئيسيّة الأمر الذي يُمكن أن يُؤثّر على تدفّق الدم للجنين، ويُسبّب آلام الرأس، لهذا يُفضّل الخبراء نوم الحامل على جانبها الأيسر؛ حيث تسمح هذه الوضعيّة بتحسين عمل الدورة الدمويّة كما يُسهّل عمليّة انتقال الدم المليء بالمغذيّات من القلب إلى المشيمة، ويُقلّل من الضغط الكبير الواقع على الكبد.

استخدمي وسادة “مخدة” الحمل أو الوسائد المريحة والصغيرة لرفع جسمك في المنطقة التي لا تريحك خلال النوم

نامي على الجانب الأيسر وضعي وسادة خلف ظهرك لتساعدك على الاسترخاء تجنبي ارتداء الملابس الضيقة خلال النوم أو النوم بحمالات الصدر، وارتدي الملابس القطنية الفضفاضة

نامي في المكان الذي يريحك ففي بعض الأحيان تكون الأريكة أكثر راحة لكِ من الفراش

تجنبي تناول الأطعمة الثقيلة والمليئة بالتوابل خلال وجبة العشاء

التمارين الرياضية الخفيفة بعد استشارة الطبيب تساعد الجسم في النوم بشكلٍ أفضل، وابتعدي عن الأجهزة الإلكترونية بمجرد دخولك غرفة النوم.