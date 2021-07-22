مكوّنات فعّالة تخلّصك من رائحة اللحم في مطبخك

رائحة اللحم نفّاذة، وهي تعلق في القدور المستخدمة في الطهي؛ من المعلوم أن اللحم طبق أساسي في مائدة عيد الأضحى، وبالتالي لا بدّ من التعرّف إلى الطرق الآلية للتخلّص من رائحته. لكن، قبل تعداد المكوّنات المتوافرة في المطبخ، والفعّالة في نزع رائحة اللحم عن القدور، من الهامّ مسح رذاذ الطهي عن موقد الطهي، مع المسارعة إلى غسل القدور، المستخدمة حال سكب الأطباق.



في الآتي 5 مكوّنات في مطبخك للتخلّص من رائحة اللحم عن قدور الطهي.

1. البنّ

تضاف ملعقتان كبيرتان من البنّ إلى قدر الطهي كريهة الرائحة، فيصبّ الماء حتّى يغمر القدر. على حرارة قويّة، تدع القدر، وذلك لعشر دقائق. ثمّ، تطفأ الحرارة، فتترك القدر جانبًا حتّى عشرين دقيقة، قبل جليها بالطريقة الاعتيادية.

2. البطاطس

تتصل بالبطاطس دور نزع أي نوع من الرائحة، وبالتالي هي فعّالة في التخلّص من رائحة اللحم، وذلك عند قطع حبّة من البطاطس إلى شرائح سميكة، ورشّ الملح على جانبي كل شريحة سميكة منها. توضع شرائح البطاطس بعد ذلك في القدر ذات الرائحة الكريهة لمدّة 15 دقيقة، قبل جليها بالطريقة المعتادة.

3. الخلّ

لا تعدّ فوائد الخلّ في المطبخ، ومنها تحييد الروائح النفاذة في المطبخ. وفي إطار التخلّص من القدر ذات الرائحة المشبعة باللحم، يضاف كوب من الخل الأبيض إليها. توضع القدر على النار حتّى 15 دقيقة، والأمر كفيل بنزع أي رائحة، مهما كانت قوية.

4. قشور الليمون

يساعد حمض الستريك المتوافر في قشور الليمون الحامض في نزع رائحة اللحم عن القدر، بالإضافة إلى كل روائح الطهي النفاذة. وفي هذا الإطار، تسلق قشور الليمون (أو البرتقال) الطازجة في قدر طهي اللحم، وذلك لـ30 دقيقة، قبل جلي القدر.

5. مسحوق القرفة

تلعب القرفة دورًا أيضًا في درء الروائح الكريهة من قدر الطهي، وذلك عند غلي القليل من مسحوق القرفة في القدر المتسخة، مع صبّ 3 أكواب من الماء فوقها. تُترك القدر المشبعة برائحة اللحم على النار لـ5 دقائق، قبل جليها، بالطريقة المعتادة.