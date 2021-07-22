يسرا بالفيديو: بدأت حياتي مطربة والسوشيال ميديا صنعت نجوما بلا موهبة

كشفت النجمة يسرا عن مفاجأة تتعلق بخطواتها الأولى في مجال الفن، مؤكدة انها كانت مطربة بالأساس واجتازت اختبارات نقابة المهن الموسيقية، وبعدها حققت حلم التمثيل، وأشارت إلى وجود 22 أغنية لها لم تذاع من قبل كانت ضمن مشروع فيلم غنائي يجمعها بالنجم محمد منير، كما تحدثت يسرا عن خطورة الاستخدام السيء للسوشيال ميديا، وكيف تتم صناعة نجوم بلا موهبة في خمس دقائق.

أضافت يسرا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج “مساء dmc”، المذاع على قناة dmc: لما دخلت الفن أول حاجة امتحنت فيها الغناء ونجحت، وبقيت عضوة في المهن الموسيقية يعنى أنا مطربة من زمان، وأكيد كنت عاوزة أبقى ممثلة بس بحب الغناء، وأحب اسمع وأدندن.

تابعت قائلة: أنا لما عملت أغنية “جت الحرارة” كانت صدفة فلما كنت قاعدة مع حسين الإمام وقالى ما تيجى نعملك أغنية وفيديو كليب، وسجلنا 12 أغنية فروحنا عملنا دانتيلا وعملنا باقى الأغاني، وللعلم أغنية “جت الحرارة” كانت المفروض تتحط في فيلم غنائي بيني وبين محمد منير، واحنا مسجلين 22 أغنية بس مطلعوش عشان كانوا المفروض إنهم جوا فيلم لم يخرج إلى النور.

وتوقفت يسرا، أمام نجوم السوشيال ميديا مؤكدة أننا نسيء استخدام هذه المنصات ونخوض بها حروبا لا مبرر لها، كما نساهم في صناعة نجوم لا يستحقون الشهرة، وأضافت: السوشيال ميديا خلت فنانين بقوا نجوم في 5 دقائق وتاريخهم الفني مفيش ولا تعبوا ولا حاجة، ده أنا كنت بدهن الحيطة مع يوسف شاهين في الاستوديو وكنت مبسوطة!”، فالسوشيال بتدى فرصة لناس لا تستحق.

وعن فيلمها الجديد “ليلة العيد”، قالت يسرا: “عجبتني فكرة الفيلم وصورنا في جزيرة الدهب وجزيرة بين البحرين، واللوكيشن جميل جدا، ومعايا فريق عمل رائع سيد رجب، أحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، نجلاء بدر، عبير صبري، سميحة أيوب، والفيلم بيتكلم عن قهر المرأة، وإزاى بتعول والطاقة اللي بتجيلها من القهر ممكن تعمل ايه، وكله بيحصل في ليلة العيد.

وتحدثت يسرا عن الفنان الراحل سمير غانم مؤكدة أنه كان شخصا نقيا وطيبا وكان لا يحب الحزن أبدا، كما كان لا يحمل أي ضغينة لأحد من زملائه.

وقالت يسرا: سمير غانم كان حاجة نقية وطيبة جدا، وعمره ما غلط في حد ولا زعل حد ولا جاب سيرة حد، ومكنش بيحب الحزن ولا النكد ولا يحب حد يقول كلام على حد، ولما بتيجى سيرته أول تعبير بنبتسم، هو فعلا خسارة كبيرة جدا.

وتابعت، الفنانة يسرا أن سمير غانم، تحدث معها عن زوجته، وأخبرها أنها طلبت الزواج منه، مؤكدة على أن العلاقة بينهما لم تكن مجرد علاقة تجمع بين زوجين، لافتة إلى أن دلال عبد العزيز، وقفت بجانبها في فترة مرض والدتها، والعلاقة كانت صحوبية وجدعنة وشهامة، ووالدتي لما كانت في المستشفى كانت دلال بتجيلي مع ميرفت أمين، والإعلامية بوسي شلبي، كانوا معايا طول الوقت.

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