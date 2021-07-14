ميريام فارس تحيي حفلاً في أربيل

تعتزم المطربة اللبنانية ميريام فارس إحياء حفل غنائي في محافظة أربيل باقليم كوردستان، يوم الجمعة 30 من شهر تموز الجاري، في قاعة البيضاء.

ميريام فارس نشرت البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام.

وعلقت ميريام فارس على ذلك بالقول: “متشوقة لرؤيتكم، كونوا على الموعد الجمعة 30 يوليو 2021، في تمام الساعة التاسعة، في قاعة البيضاء، أربيل”.

يشار إلى أن المطربة اللبنانية ميريام فارس، أطلقت مؤخراً، فيديو كليب أغنية “غدارة يا دنيا” من وثائقي “الرحلة”، من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

يذكر أن المطربة اللبنانية إليسا، أحيت في شهر حزيران الماضي، حفلاً غنائياً في مدينة أربيل.