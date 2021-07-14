فنانة لبنانية تصدم الجمهور وتعلن عن حملها دون زواج

وجهت الفنانة اللبنانية قمر، بعد الهجوم الكبير التي تعرضت له مؤخرا، بسبب إعلان حملها دون زواج، التي قابلته، رسالة لاذعة لكل منتقديها، من خلال منشور دونته عبر خاصية القصص المصورة “استوري” بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت الفنانة قمر: “السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه”.

وأضافت قمر: “من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر”، متابعة: “مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته”.

بطن قمر المنتفخة تثير الجدل

بدأ القصة خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت ««قمر»، متابعيها بجلسة تصوير جديدة ببطن منتفخة، دون أن تعلن عن زواجها من قبل، وعن هوية والد الجنين الموجود ببطنها.

وعلى الفور انهالت عليها الأسئلة من قِبل الجمهور: من هو والد الجنين؟ متى تزوجتي من الأساس؟، في حين تجاهلت الفنانة اللبنانية التعليقات في البداية، دون أن تحذفها، ثم قررت الرد عليها عبر “الاستوري”.

قمر تنجب طفلها الأول بدون نسب

ربما أزمة الحمل بدون هوية، أعادت للمتابعين أزمة ««قمر» السابقة، بعدما أنجبت منذ سنوات طفلها “جيمي” دون أب، إذ انتشرت الأقاويل حينها، إن الأب رجل أعمال مصري، يمتلك قناة أغاني شهيرة، لكنه رفض الاعتراف بنسب الطفل.