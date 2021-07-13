كايت تخطف الأنظار بإطلالاتها في بطولة ويمبلدون

ظهرت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون بعدّة إطلالات لافتة خلال فعاليات بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، حيث جمعت بين البساطة التي تتقن اعتمادها والطابع العصري الذي يميّز أزياءها. تعرّفوا على تفاصيل إطلالاتها فيما يلي واستوحوا منها أفكاراً لأناقة هذا الصيف.

تُعتبر كرة المضرب من الرياضات المفضّلة بالنسبة لدوقة كامبريدج، وهي تشارك بشكل دوري في حضور مباريات ويمبلدون بصفتها راعية لنادي AELTC الذي يهتمّ بتنظيم هذه البطولة.

وقد ظهرت كايت يوم أمس الأحد بين الحضور في المباراة النهائية الخاصة بالرجال، حيث تألّقت بثوب متوسط الطول باللون الزهري الفاتح يزيّنه حزام عند الخصر من Beulah London نسّقته مع حذاء باللون البيج من Aldo وحقيبة صغيرة مزيّنة بالأزهار من Josef وغطّت وجهها بأحد الأقنعة المطبّعة بالأزهار والتي اعتادت اعتمادها خلال جائحة كورونا.

وكانت كايت ظهرت يوم السبت الماضي برفقة زوجها الأمير ويليام في المباراة النهائيّة للنساء. وتألّقت للمناسبة بثوب أخضر متوسط الطول من Emilia Wickstead نسّقته مع حذاء أبيض من Jimmy Choo. كما ظهرت أيضاً بإطلالة لافتة في بداية هذه البطولة تألّفت من تنورة مكسّرة متوسطة الطول باللون الكحلي زيّنتها نقاط البولكا البيضاء وحملت توقيع علامة Alessandra Rich نسقتها مع “تي-شيرت” باللون الأبيض وسترة “بلايزر” بحريّة من علامة Smythe الكنديّة. وهي كمّلت إطلالتها بحذاء أبيض من Jimmy Choo وحقيبة باللون نفسه من Mulberry بالإضافة إلى أقراط من اللؤلؤ من Simone Rocha وقلادة Midnight Moon من Daniella Draper وغطّت وجهها قناع تزيّنه الأزهار الصغيرة.