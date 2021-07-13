أصالة تنفصل عن زوجها الجديد بعد 3 أشهر من زواجهما

أفاد تقارير صحفية مصرية، بانفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها الجديد، الذي ارتبطت به بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

وأشارت الأنباء المتداولة إلى أن الطلاق وقع قبل 3 أسابيع، ولم تخرج أصالة نصري أو ابنتها شام الذهبي للرد على أنباء الانفصال.

وفي نيسان الماضي، سرت أنباء حول زواج أصالة نصري من برلماني مصري، ولكن لم تؤكد أو تنفي أصالة زواجها الجديد، وأكدت في بيان لها، عبر إنستغرام، “لأنني لا أخبي عنكم معلومة وأعتقد أي خبر يجب أن تحصلوا عليه مني طالما أنا بينكم موجودة، وعندما يكون هناك شيء جديد سأخبركم عنه”.

صحيفة اليوم السابع المصرية، قالت إنها أجرت اتصالات بالنجمة أصالة والمقربين منها، إلا أنها رفضت التعليق واكتفت بالتزام الصمت تجاه هذه الأنباء، مفضّلة أن تكون حياتها الشخصية بعيدا عن الإعلام، في حين أكد أصدقاء مقربون من المطربة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه حاليا، وأن الجمعة ستحسم أصالة الموقف وتعلن القصة كاملة.

فيما نقلت مصادر أخرى أن النجمة أصالة قد تزوجت بالفعل من أحد نواب مجلس الشعب عن إحدى دوائر محافظة الإسكندرية وذلك منذ أسبوعين تقريبا، مشيرة إلى أن أصالة تكبر زوجها الجديد بحوالي ثلاث سنوات، لتصبح بذلك هي الزوجة الثانية له حيث لا تزال زوجته الأولى أم أولاده على ذمته.