وصفات فعّالة لمحاربة حب الشباب

تعاني الكثيرات من مشكلة حب الشباب المزعجة، لهذا تسعى الفتيات والنساء للبحث عن وصفات طبيعية فعّالة وموثوقة تخفف من معاناتك مع حب الشباب. إليك أفضل 4 وصفات يمكنك تحضيرها من مكونات مطبخك.

خلطة الكركم والعسل

اخلطي 1/2 ملعقة صغيرة كركم + 1 ملعقة كبيرة عسل

اخلطي المزيج جيداً ثم اتركيه لمدة: 10-15 دقيقة على بشرتك وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

الكركم هو مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجلد وقد يساعد خلطه بالعسل على تهدئة الجلد الملتهب ومنع التشققات المستقبلية.

وصفة زيت شجرة الشاي والعسل

امزجي 1-2 قطرات من زيت شجرة الشاي في قناع الطين أو بودة الطين.

اخلطي المزيج جيداً ثم اتركيه لمدة: 10-15 دقيقة على بشرتك وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة ثانية: امزجي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع 12 قطرة من زيت ناقل، مثل الزيتون أو الجوجوبا أو اللوز الحلو. قومي بتدليكه مثل المرطب (تجنبي منطقة محيط العينين) على بشرة نظيفة. اتركيه لمدة 5 إلى 8 دقائق. استخدمي منشفة دافئة للتدليك واستمري في بقية روتين العناية بالبشرة (تخطي التونر، إذا قمتِ بذلك).

زيت شجرة الشاي هو مضاد حقيقي للبكتيريا ومضاد للالتهابات.

وصفة الصبار والكركم

امزجي القليل من جل الصبار مع الكركم أو الشاي الأخضر

اتركيه لمدة: 15-20 دقيقة

الألوفيرا مكون طبيعي مهدئ. يمكن أن يكون مفيداً إذا كان حب الشباب ملتهباً ومتهيجاً جداً للمساعدة في تهدئة الجلد.”

يحتوي هذا النبات أيضاً على حمض الساليسيليك والكبريت الموجود بشكل طبيعي، مما يجعله خصمًا مثالياً لحب الشباب، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية.

امزجيه مع مكونات قوية أخرى مثل مسحوق الكركم أو الشاي الأخضر للمساعدة في التحكم في الزيت والبشرة الحساسة.

وصفة دقيق الشوفان، بدون سكر

كيف يعمل: يحتوي الشوفان على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وتعتبر نخالة الشوفان على وجه التحديد مصدراً جيداً لفيتامينات ب المعقدة وفيتامين هـ والبروتين والدهون والمعادن.

قومي بغلي الشوفان بالماء، واتركي المزيج ليبرد تماماً قبل وضعه على الجلد للحصول على جلسة قناع مهدئة. اتركيه لمدة: 20-30 دقيقة.

قبل تطبيق أي شيء على وجهك …

تأكدي من تنظيف بشرتك جيدًا وأن مسامك جاهزة. لتهدئة بشرتك، قومي بعمل بخار ذاتي بمنشفة ساخنة للمساعدة على تفكيك خلايا الجلد الميتة. ولكن إذا كنت تعاني من الوردية أو الصدفية أو حب الشباب الشديد، استشري طبيب الأمراض الجلدية. إذا لم يكن لديك من تسأله ، تخطى البخار لتجنب رد الفعل المحتمل.