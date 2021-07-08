أتعانين من زيادة الوزن رغم قلة الأكل؟ اليك السبب!

يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة وزنهم رغم كميات الأكل القليلة التي يتناولونها خلال النهار، وهو ما يشكّل أزمة كبيرة للبعض منهم، خاصة السيدات اللواتي يحرصن على الاهتمام بصحتهن، ولكن هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤدي الى ذلك.

ويؤكد خبراء التغذية أن النوم المفرط هو أحد الأسباب الرئيسة لعدم فقدان الوزن، بل قد يسبّب زيادة في الوزن. ويُصنّف الإفراط في النوم بأنه النوم لأكثر من تسع ساعات كل ليلة.

ومن الأخطاء الشائعة أيضاً، عدم تناول وجبة الإفطار، فذلك يؤثر في عملية الأيض، وقد يؤدي إلى اضطراب الساعة الداخلية للجسم، وبالتالي احتمال زيادة الوزن. كما أن تخطّي وجبة الإفطار يسبّب الخمول والتعب طوال اليوم.

الى ذلك، فإن عدم شرب المياه بشكل كافٍ يومياً يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التمثيل الغذائي، في حين أن شرب كمية تزيد عن ليترين من الماء خلال اليوم يحرق الكثير من السعرات الحرارية.

كما أن تناول كميات كبيرة من الطعام وبسرعة، يزيد عدد السعرات الحرارية ويراكِم الدهون في الجسم، ويسبّب زيادة في الوزن.