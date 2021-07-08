يوليو 08, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

أم لـ4 أطفال تفوز بمليون دولار في يانصيب لقاح كورونا في كولورادو الأمريكية

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فى :شؤون المرأة
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أم لـ4 أطفال تفوز بمليون دولار في يانصيب لقاح كورونا في كولورادو الأمريكية

فازت الأمريكية هايدي راسل وهي أم لـ4 أطفال من ولاية كولورادو، بمليون دولار في يانصيب لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبعد الإعلان عن فوزها، قالت إنها تعتزم إنفاق هذه الأموال على أطفالها، وخاصة تمويل تعليم إحدى بناتها في الجامعة.

وتم طرح 5 جوائز بقيمة مليون دولار لكل واحدة في اليانصيب بولاية كولورادو.

وشمل اليانصيب من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا في محاولة لحث السكان على التطعيم.

وكانت بين الجوائز أيضا منح دراسية بقيمة 50 ألف دولار لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.

وعلى الرغم من ذلك تشير الإحصاءات إلى أن اليانصيب لم يسهم كثيرا في حملة التطعيم، حيث تم إعطاء نحو 501 ألف جرعة خلال الفترة بين 26 مايو و26 يونيو، وهذا أقل بنسبة 43% من عدد الجرعات التي تم إعطاؤها في الشهر السابق لليانصيب.

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