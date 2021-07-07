يوليو 08, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

امرأة في كالينينغراد تستدعي رجال الإنقاذ لنزع الحلق من أذنها

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فى :شؤون المرأة
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امرأة في كالينينغراد تستدعي رجال الإنقاذ لنزع الحلق من أذنها

قالت إدارة مدينة كالينينغراد في روسيا، إن امرأة من سكان المدينة اتصلت بخدمة البحث والإنقاذ بالمدينة، طالبة المساعدة في نزع الحلق من أذنها.

وأضافت إدارة المدينة، في بيانها: “تتلقى خدمة البحث والإنقاذ بالمدينة، مختلف أنواع الاتصالات والمكالمات.

وتتنوع الطلبات، من إنقاذ القطط الصغيرة وإنزالها من الأشجار، وإنقاذ الثعالب وصغارها من الجوع، وفي نهاية هذا الأسبوع تلقينا طلبا بطرد خفاش من الشقة، وإخراج رجل ثمل من حفرة. ولكن كانت هذه المرة الأولى التي تم فيها استدعاء رجال الإنقاذ لخلع الحلق من أذن امرأة”.

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