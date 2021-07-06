كيت ميدلتون تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

دخلت كيت ميدلتون، دوقة كمبردج وزوجة الأمير البريطاني وليام في عزل ذاتي وألغت ارتباطاتها بعد أن ثبتت إصابة شخص خالطته بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم قصر كينزنغتون “إن دوقة كمبردج خالطت الأسبوع الماضي شخصا اتضح بعد ذلك بالفحص إصابته بكوفيد-19”.

كما أضاف “أنها لا تشعر بأي أعراض لكنها تتبع كل الإرشادات الحكومية ذات الصلة ودخلت في عزل ذاتي في المنزل”.

يشار إلى أن كيت، زوجة حفيد ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، كانت حضرت عددا من الفعاليات الأسبوع الماضي، أهمها بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة.

فيما كان من المقرر أن تحضر حفلا بمناسبة مرور 73 عاما على تأسيس خدمة الصحة الوطنية البريطانية اليوم الاثنين مع الأمير وليام، الذي لم يطلب منه الأطباء عزل نفسه.

وكان وليام نفسه أصيب بالمرض في أبريل الماضي، في الوقت ذاته تقريبا الذي أصيب فيه والده ولي العهد الأمير تشارلز. وكانت حالته حينها سيئة جدا، بحسب ما نقلت آنذاك وسائل الإعلام البريطانية.