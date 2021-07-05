أمريكية تتفاجئ بقطة إفريقية ضخمة في غرفة نومها

كشفت سيدة في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، عن موقف مرعب عاشته مؤخرا، عندما استيقظت لتجد قطة إفريقية جالسة على سريرها.

وقالت كريستين فرانك، إن القطة الكبيرة دخلت منزلها بعد أن ترك زوجها الباب مفتوحا ليخرج كلبهم إلى الحديقة.

وأضافت أنها سمعت صوتا على سريرها، لتكتشف أن مصدره قطة برية كبيرة، تجلس قريبة منها على السرير.

وحسبما ذكرت مجلة “نيوزويك” الأميركية، فقد صرخت كريستين من هول المفاجأة، الأمر الذي جعل القط يهرب لإحدى زوايا الغرفة.

وبعدما سمع الزوج صراخ كريستين، أسرع لمعرفة السبب، ليتفاجأ أيضا بالحيوان البري الذي كان على حد وصفه كبير الحجم.