إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد “العز السعودي”

أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا جدلا على مواقع التواصل بين مرحب ومنتقد عندما ردت على تغريدة انتقدتها على “تويتر” بالقول “يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني. شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الذل أيام إيران”.

وكتبت: “مع إنو this account is fake (هذا الحساب مزيف) يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني، شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الزل أيام إيران!”.

وكانت إليسا غردت على حسابها في وقت سابق: “أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني 100 مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع، توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان”.

وأثار رد إليسا تفاعل متابعيها الذين عبر عدد منهم عن إعجابهم بإشادتها بالسعودية ودورها في لبنان.

وقالت مغردة إن “السعودية كانت تمد يدها الخضراء للشعب وللحكومة اللبنانية، لما كان المسؤول اللبناني أمين ويعمّر لبنان وغيرها بالفلوس السعودية، كان اقتصاد لبنان وسياحتها مزدهرة”.

وأردفت “لكن لما ضاع المسؤول اللبناني، رفعت السعودية دعمها بعد أن علمت أن المال السعودي يستخدم في تجييش حزب الله”.

وقال مغرد “الله يرجع لبنان لمحوره العربي ويرجع عزه وترجع بيروت لأحلى أيامها ويرجع الأمن والأمان للشعب اللبناني الحر بعيد عن كل منبطح لمحور الشر إيران وغيرها.. ليت عندهم نص وطنيتك”.