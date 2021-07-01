الأسبوع السادس عشر من الحمل

الأسبوع السادس عشر من الحمل واحد من أهم الأسابيع في فترة الحمل، كونه ينقل الأم والجنين من الفصل الأول من الحمل إلى الفصل الثاني؛

الحامل – مثلاً- لن تشعر بالكثير من الغثيان والدوار، وتعيش تجربة جديدة مثيرة ومقلقة؛ فقد تكون مستلقية بهدوء، وإذا بحركة خفيفة تنبعث فجأة، إنه طفلك الذي يتحرك لأول مرة.. وبهذا تتحققين من وجوده حياً، في هذا الأسبوع ستتمكن الأم من التعرف المولود أنثى أم ذكر، حيث يكون ظاهراً بشكل كبير في هذا الشهر، وبالتالي فإن الطبيب يمكن أن يؤكد المولود المقبل ذكر أم أنثى، وتغيرات وتطورات كثيرة يشهد عليها الدكتور فؤاد عواد، أستاذ طب النساء والولادة.

الجنين في الأسبوع السادس عشر

الجنين في هذا الأسبوع يبلغ طوله نحو 11.6 سم من قمة الرأس إلى العصعص، 17،5 سم من قمة الرأس إلى العقب، ويزن نحو 160غراماً؛ أي حجمه الآن بحجم حبة الأجاص أو الأفوكادو

تطور الجنين لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن أعضاءه تبدأ جميعها بالعمل بطريقة سليمة للغاية، فالمسالك البولية والدورة الدموية ستعمل جيداً

كما يستنشق الجنين السائل الأمنيوسي الذي يحيط به ويطلقه عبر رئتيه، ويبدأ في هذا الأسبوع بالتحرك في أحشاء الأم واللعب بما يحيط به من أشياء

في هذا الأسبوع شبكة العين قادرة على الإحساس بالضوء، لكن الجنين مازال مغمض العينين، تحميهما الأجفان، زغب ناعم يغطي الجنين

وجود الأذنين في مكانهما النهائي إلى جانبي الرأس، الجنين يتحرك والأم الحامل تشعر بهذه الحركة

تغيرات بجسم الجنين في الأسبوع السادس عشر

من الممتع متابعة تطور الجنين في الأسبوع السادس عشر من الحمل منذ بداية الحمل؛ حيث يكون جسم الطفل أطول من رأسه، وسيستمر تطوره في هذا الأسبوع

سيبقى جلد طفلك شبه شفاف، وسيبدأ بتطوير بصلات الشعر مع مرور الوقت، كما تتطور الأطراف العلوية بشكل جيد، وبمعدل أسرع من الأطراف السفلية التي تستمر بالتطور والنمو إلى ما بعد الولادة

يجب أن يكون الصدر ممتلئاً تماماً بالسائل الأمنيوسي؛ كي تتمكن الرئتان من التوسع والتطور استعداداً للتنفس، حيث تستمر الرئتان بالانقسام

تشكلت أظافر أصابع اليدين والقدمين النامية، وصار بإمكان الجنين الإحساس بالضوء القادم من الخارج، رغم أن الجفون لا تزال مغلقة

الحمل في الأسبوع السادس عشر..ماله وما عليه

سيدتي الأم الحامل.. كوني على حذر من شهيتك المستعادة، احرصي على تناول وجبات طعام متوازنة.. من دون أن تنساقي إلى الشراهة

طبيبك في هذا الأسبوع ومن خلال زيارتك الإلزامية له، سيبدأ يدقق في وزنك وضغط دمك، ليتحقق من عدم وجود زلال وسكر في البول

يذكر كثير من الأُمهات أنهن يشعرن في هذه المرحلة بما يُعرف بالوحم أثناء الحمل، بدءاً من الرغبة في تناول الطعام الحار المتبل إلى الفاكهة المليئة بالعصير

ويشير البعض إلى أن ذلك الاشتهاء يرجع إلى نقص الأملاح المعدنية، ويجب الإشارة هنا إلى أن بعض هذه الحالات لا يجب تلبيتها! وينبغي عليكِ استشارة الطبيب

إن كانت هرمونات الحمل تجعلك تشعرين بجفاف وحكة في العينين، قد يقترح عليك الطبيب قطرات للعين التي تساعدكِ على الشفاء

يطلب منك إجراء فحص عادي للدم؛ بغرض التحقق من نسبة السكر فيه وتعداد الكريات الحمراء والبيضاء

اعتباراً من هذا الأسبوع، يقيس الطبيب شهرياً استدارة البطن، بواسطة “مازورة الخياطة” لمراقبة نمو الجنين

ارتفاع الرحم يبلغ في هذا الأسبوع 16 سم، حيث يبلغ الرحم السرة- وسط البطن- في منتصف الحمل؛ أي بعد أربعة أشهر ونصف

الرحم بحجم جوزة الهند، تشعرين بحركة الجنين

تباطؤ في عمل الأمعاء؛ بسبب زيادة البروجسترون

يفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف

موعدك لإجراء الصورة الصوتية الثانية

شكل البطن في الأسبوع السادس عشر من الحمل

يختلف شكل البطن وحجمه من حامل لأخرى، فقد يكون بروز بطنك مرئياً بوضوح خلال الأسبوع السادس عشر من الحمل، وسوف تدهشين من سرعة نمو الجنين، كما قد ترغبين بالتسوق لشراء ملابس فضفاضة أكثر لإخفائه

أهم فحص في الأسبوع السادس عشر من الحمل

من أهم الفحوصات تحليل البول، وقياس ضغط الدم، ومعدل ضربات قلب الجنين، والفحوصات التي يمكنها الكشف عن أي تشوهات كروموسومية ووراثية للجنين

مع حلول الأسبوع ال 18 يمكن التمييز بين الجنسين

تبدأ الأعضاء التناسلية للجنين في التكون في الأسبوع السادس، ولكن من الصعب التمييز بين الجنسين حتى الأسبوع 14 وال 16 من الحمل من خلال الموجات فوق الصوتية

ومع حلول الأسبوع الـ18 سيمكن التفريق بينهما.. إن كان الجنين في وضعية تسمح بذلك