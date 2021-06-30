يوليو 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

أريانا غراندي تساهم بمليون دولار لهذا المشروع

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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أريانا غراندي تساهم بمليون دولار لهذا المشروع

قررت المغنية الأميركية أريانا غراندي أن تشارك بمنصة للعلاج النفسي اسمها Better Help وتقدم مبلغ مليون دولار كنفقات علاج مجاني.
وقالت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “متحمسة لأقدم مليون دولار لعلاج نفسي مجاني، مع قناعتي أن العلاج لا يجب أن يقتصر على الميسورين فقط انما يجب أن يتوفر للجميع وأريد أن أشجع من هم بحاجة للمساعدة أن يطلبوها وأن يتخلصوا من الحكم على أنفسهم وأن يستفيدوا من هذه الفرصة ويحصلوا على مساعدة من متخصصين لعلاج نفسي مجاني لشهر واحد. وبعدها الخيار لهم بإكمال العلاج وآمل أن تكون بداية مفيدة. الشفاء ليس سهلاً انما يستحق الجهد والوقت”.

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