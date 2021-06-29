5 طرق مجرّبة في تلميع المرآة

“تلتقط” المرآة الأوساخ بسهولة، حتّى بعد تنظيفها جيّدًا، كما تتبقّع، بخاصّة تلك المثبتة على جدار الحمّام التي تعرف البخار جرّاء الاستحمام. علمًا أن الإفراط في استخدام المنظّف يتسبّب بتشكّل غشاء ضبابي على المرآة. في الآتي، 5 طرق مجرّبة في تلميع المرآة.

1. صودا الخبز

• يُلمِّع صودا الخبز المرآة، وفي هذا الإطار ينثر كمّ ضئيل من المسحوق على إسفنجة (أو قطعة قماش) مُبلّلة.

• تُفرك المرآة، باستخدام قطعة قماش نظيفة.

• يمسح المكان حول المرآة، باستخدام الماء.

2. الماء النقي

على النقيض من الماء العسر، لا يحتوي الماء النقي على المعادن، ما يجعل استخدام الماء النقي في تلميع المرآة يحقّق النتيجة المرجوّة، بخاصّة عند استخدامه في تخفيف المنظف العادي عند مسح الأوساخ.

3. الخلّ

إحدى النصائح الفعّالة في تلميع المرآة، هي استخدام كميتين متساويتين من الخلّ الأبيض والماء النقي. يفرّغ الخليط في زجاجة ذات بخّاخ. يرشّ المحلول على سطح المرآة، مع الدعك. يزيل المحلول الأوساخ المتراكمة والبقع.

4. معجون الحلاقة

يفيد معجون الحلاقة في إزالة الضباب عن مرآة الحمّام؛ قبل الاستحمام، تطلى المرأة بطبقة رقيقة من رغوة معجون الحلاقة، ثمّ تمسح باستخدام قطعة قماش ناعمة. علمًا أن رغوة الحلاقة تولّد طبقة واقية على الزجاج تمنعه من تكوّن الضباب.

5. ورق الجرائد

• يُستخدم ورق الجرائد المجعّد في تنظيف المرآة؛ ينقع ورق الجرائد المشكّل على هيئة كرات، في الماء، برفق، مع فرك المرآة في حركات دائريّة بطيئة.

• إذا لم تكن النتيجة مرضية، يضاف الخل إلى الماء المستخدم في نقع كرات الجرائد.