تفادي هذه الأمور لبشرة نضرة ومشرقة

ترتكب الكثير من النساء أخطاءً جمالية بحق بشرتهنّ من دون الانتباه إلى النتائج التي قد تظهر، لذا ننصحكِ بالابتعاد عن هذه الأمور، لتبقى بشرتكِ نضرة ومشرقة ليلًا نهارًا:

غسل الوجه بالماء الساخنة يضر البشرة:

تدرك معظم النساء أهمية غسل الوجه قبل النوم، لما له من فوائد في إنعاش البشرة وإعادة فتح المسامات.

لكنّ الأغلبية الساحقة منهنّ يجهلنَ أنّ غسل الوجه بخاصة بالماء الساخن، يؤثّر أيضًا على صحة البشرة ، لهذا السبب احرصي على تنظيف بشرتكِ فور دخولكِ المنزل، وقومي بغسلها بالمياة المعتدلة، لأنّ المياه الدافئة والباردة تؤدي إلى تهيّج البشرة وخفت إشراقتها.

انتبهي إلى عدم التقلّب كثيرًا أثناء النوم:

إنّ التقلّب أثناء النوم يؤدي إلى احتكاك البشرة وتهيّجها، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد في المدى البعيد، لذا من المفضّل أن تعتمدي على غطاء حريريّ (أو من الساتان) للمخدة، تفاديًا لهذه النتائج.