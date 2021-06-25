يونيو 26, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

طالبة تبتز زميلاتها بسكن داخلي بجامعة في بغداد.. والشرطة تتحرك

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فى :شؤون المرأة
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طالبة تبتز زميلاتها بسكن داخلي بجامعة في بغداد.. والشرطة تتحرك

أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تمكنها من إيقاف عمليات ابتزاز نفذتها طالبة بحق زميلاتها في إحدى جامعات بغداد.

وذكر بيان للشرطة، أن “مفرزة قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من احباط وإيقاف عمليات ابتزاز الكتروني نفذتها طالبة بحق زميلات لها بسكن داخلي خاص في احدى الجامعات ببغداد”.

وأضاف البيان، أن “الطالبة قامت بتهديدهن بنشر صور ومقاطع فيديوية وتسجيلات صوتية خاصة بهن مقابل مبالغ ومصوغات ذهبية استولت عليها منهن”.

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