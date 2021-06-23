أميركية تتفاجأ بمليار دولار في حسابها

ذهبت امرأة من ولاية فلوريدا إلى المصرف لسحب 20 دولارا، وحين استعلمت عن رصيدها وجدت أن لديها 999.985.855.94 دولارا، وهو مبلغ لم يكن من قبل في حسابها المصرفي.

وقد أدركت جوليا يونوفسكي، أن ترتيبها بين الأثرياء في أميركا قد أصبح رقم 615 يوم السبت بعد زيارتها ماكينة صرّاف آلي، حسب صحيفة “ميترو” اللندنية.

وقالت، إنها قد حاولت الاتصال بمصرف “تشيس”، الذي تودع فيه أموالها، من أجل إبلاغهم بالخطأ الذي حدث، لكنها تقول، إنها تجد صعوبة كبيرة في إعادة الأموال إلى صاحبها.

وقد أقرت جوليا بأن النقود ليست ملكها، وبأنها تحاول جاهدة التخلص من الأموال في أقرب وقت ممكن؛ وقد اتصلت بالمصرف مرات عدة، لكن حتى هذه اللحظة لم يعاود أحد من العاملين الاتصال بها.

وصرحت جوليا لموقع “دابليو إف إل إيه” الإخباري قائلة “يا إلهي، لقد شعرت بالرعب. أعلم أن أكثر الناس سوف يظنون أنهم قد كسبوا اليانصيب، لكنني شعرت برهبة شديدة”.

وأضافت قائلة “حين طلبت سحب 20 دولارا من الماكينة، ظهرت رسالة تفيد بأن ذلك سوف يؤدي إلى عملية سحب على المكشوف، وسيتعين دفعي رسوما إضافية، لذا فضلت التخلي عن الفكرة”.

مع ذلك، حين قررت إلقاء نظرة على ما لديها من رصيد في حسابها المصرفي لاحظت أنها قد أوشكت أن تصبح مليارديرة مصادفة.

وقالت جوليا “أعلم أني قد قرأت قصصا عن أشخاص أخذوا جزءا من المال، أو أخذوه كله، ثم تعين عليهم سداده لاحقا، وأنا لا أحب أن أفعل ذلك في كل الأحوال لأنها ليست أموالي، يخيفني هذا الأمر لأني أعلم بما يوجد من مخاطر وتهديدات في الفضاء الإلكتروني. لا أعلم حقيقة ما يحدث حقا”.

لا تزال جوليا تحاول الاتصال بشخص داخل فرع المصرف في مدينتها لتنبيههم إلى ذلك الخطأ الكبير المتعلق بالمال.

وقالت “لا أستطيع الوصول إليهم، فأنا عالقة مع نظامهم الآلي، ولا أستطيع التواصل مع أي شخص”.

ولا يزال السبب الذي جعل جوليا مليارديرة غير واضح بعد، حيث لم يعلق المصرف على هذا الخطأ، لكن تأمل جوليا أن يتم سحب المال من حسابها خلال الأيام القليلة المقبلة.