النيابية المصرية تحفظ بلاغاً قدمته رانيا يوسف ضد إعلامي عراقي

قررت نيابة النزهة في مصر حفظ البلاغ المقدم من رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، بعدما اتهمته بالتحرش.

وجاء قرار النيابية بسبب عدم وصول التحريات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الذي أجراه الفارس مع رانيا يوسف.

كما أقام الإعلامي نزار الفارس دعوى ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه تعويضا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وورد في نص الدعوى، أن “الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة”.

وفي شباط الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل المصرية برئاسة المستشار عمرو هريدي، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهم ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.

وفي حين لم توجد رانيا يوسف في الجلسة لسفرها خارج مصر، حضر مقيما الدعوى المحاميان أشرف فرحات وأشرف ناجي، اللذان قدما بلاغاً ضدها بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس، في كانون الثاني الماضي، تحدثت فيه عن بروز مؤخرتها وازدرائها للحجاب.

وفي تصريحات خاصة، قال طارق العوضي، محامي رانيا، إن المحكمة حكمت في جلسة لم تتجاوز مدتها 10 دقائق ببراءة موكلته من جميع التهم المنسوبة إليها.

وبعد الحكم، علقت رانيا على براءتها عبر “إنستغرام”، قائلة “شكراً للقضاء المصري، سيظل راعي الحقوق والحريات”.

وقبل الحكم، وبعد إثارة تصريحاتها جدلاً واسعاً، أصدرت بياناً حول لقائها مع قناة “العراقية”، في نفت فيه الاتهامات التي وجهت إليها، الأمر الذي استدعى رداً من مذيع البرنامج عبر حسابه في “فيسبوك”، حملها فيه مسؤولية تصريحاتها، وهدد بأنه في أقرب لقاء تلفزيوني سيكشف عن كواليس اللقاء، زاعماً أنه يملك دليلاً بالصوت والصورة على أنها كانت معجبة بأسئلته.

والفارس الذي يعمل في مجال تقديم البرامج الفنية على وجه الخصوص شخصية مثيرة للجدل، وبرز اسمه خارج العراق، بعدما رفعت الفنانة المصرية، رانيا يوسف دعوى قضائية ضده في القاهرة، بسبب توجيهه اسئلة لها اعتبرتها “تحرشاً”، فيما واجهت الفنانة عدة دعاوى في بلدها بتهم “ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة” بسبب تصريحاتها عن “مؤخرتها والحجاب والدين”، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان قبل أن تحكم محكمة قصر النيل ببراءتها من تلك التهم.